Ведущая Рита Панахи о Кейтлин Кларк: «Некоторые заявляют, что ее успех вызван тем, что она белая и гетеросексуальная»

Теги женская НБА Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Рита Панахи подвергла критике медиа за отношение к Кейтлин Кларк.

«Не только игроки ненавидят Кейтлин Кларк. Некоторые люди в медиа заявляют, что она добилась успеха из-за того, что белая и гетеросексуальная.

Вы можете поверить, через что проходит эта девочка за то, что привлекла интерес людей к женской НБА? Можно было бы подумать, что хотя бы игроки будут ей благодарны за ее вклад», – заключила ведущая Sky News.

Первый номер драфта-2024 защитник «Индианы» Кейтлин Кларк стала частью широкой дискуссии о дискриминации.

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