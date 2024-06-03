Ведущая Рита Панахи о Кейтлин Кларк: «Некоторые заявляют, что ее успех вызван тем, что она белая и гетеросексуальная»
Рита Панахи подвергла критике медиа за отношение к Кейтлин Кларк.
«Не только игроки ненавидят Кейтлин Кларк. Некоторые люди в медиа заявляют, что она добилась успеха из-за того, что белая и гетеросексуальная.
Вы можете поверить, через что проходит эта девочка за то, что привлекла интерес людей к женской НБА? Можно было бы подумать, что хотя бы игроки будут ей благодарны за ее вклад», – заключила ведущая Sky News.
Первый номер драфта-2024 защитник «Индианы» Кейтлин Кларк стала частью широкой дискуссии о дискриминации.