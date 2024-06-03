Шакил О’Нил о работе на TNT: «Я хотел быть настоящим журналистом, использовать умные слова и все такое, канал сказал, что уволит меня на следующий день»

Шакил О’Нил объяснил суть Inside the NBA.

«Я хотел быть настоящим журналистом, использовать умные слова и все такое, канал сказал, что уволит меня на следующий день.

Это то, что делает наше шоу лучшим. Уровень таланта. Баркли – член Зала славы, я член Зала славы, – двукратный чемпион, Эрни – лучший аналитик в мире. Но мы можем быть сами собой. Отпускать шутки. Нужно понимать, что после пары игр, хороших или плохих, нашему зрителю, реальному человеку, вставать на работу с утра. Если мы хотим, чтобы он задержался у экрана, мы должны его развлечь.

Они наняли тебя, Дрэймонд, потому что ты очень умный и можешь пошутить так, что я катаюсь по полу со смеха», – заключил О’Нил в подкасте .