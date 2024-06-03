Шакил О’Нил о работе на TNT: «Я хотел быть настоящим журналистом, использовать умные слова и все такое, канал сказал, что уволит меня на следующий день»

Теги Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли Кенни Смит Дрэймонд Грин Баскетбол

Шакил О’Нил объяснил суть Inside the NBA.

«Я хотел быть настоящим журналистом, использовать умные слова и все такое, канал сказал, что уволит меня на следующий день.

Это то, что делает наше шоу лучшим. Уровень таланта. Баркли – член Зала славы, я член Зала славы, Кенни – двукратный чемпион, Эрни – лучший аналитик в мире. Но мы можем быть сами собой. Отпускать шутки. Нужно понимать, что после пары игр, хороших или плохих, нашему зрителю, реальному человеку, вставать на работу с утра. Если мы хотим, чтобы он задержался у экрана, мы должны его развлечь.

Они наняли тебя, Дрэймонд, потому что ты очень умный и можешь пошутить так, что я катаюсь по полу со смеха», – заключил О’Нил в подкасте Дрэймонда Грина.

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2 комментария
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Не верю. Шак ещё в бытность игроком говорил примерно на том же уровне, что и сейчас.
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