Шакил О′Нил: «Завидую современным «большим». Им можно бросать трехочковые»

Шакил О′Нил признался, что тоже хотел бы бросать из-за дуги .

Во времена игровой карьеры легендарного центрового представители его амплуа играли под кольцом.

«Я им завидую. Хотел бы я выйти и бросить из-за дуги. Знаешь, почему я называю себя черным Стефом Карри? Потому что если я пойду в спортзал и промахнусь 195 раз с дальней дистанции, но один раз заброшу, я – черный . Это так чертовски приятно – выйти и швырнуть из-за дуги. Но моя зависть не имеет ничего общего с негативом, я завидую, чтобы мотивировать себя. Я завидую им, потому что хотел бы, чтобы мне тоже разрешили это делать. Порой я позволял себе схватить мяч и пробежать от кольца до кольца, но тренер смотрел на меня как на сумасшедшего. Сейчас же «большим» разрешено это делать», – заявил Шак во время общения с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином.