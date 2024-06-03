Шакил О′Нил: «Завидую современным «большим». Им можно бросать трехочковые»

Теги Шакил О′Нил НБА Стефен Карри Баскетбол

Шакил О′Нил признался, что тоже хотел бы бросать из-за дуги .

Во времена игровой карьеры легендарного центрового представители его амплуа играли под кольцом.

«Я им завидую. Хотел бы я выйти и бросить из-за дуги. Знаешь, почему я называю себя черным Стефом Карри? Потому что если я пойду в спортзал и промахнусь 195 раз с дальней дистанции, но один раз заброшу, я – черный Стеф Карри. Это так чертовски приятно – выйти и швырнуть из-за дуги. Но моя зависть не имеет ничего общего с негативом, я завидую, чтобы мотивировать себя. Я завидую им, потому что хотел бы, чтобы мне тоже разрешили это делать. Порой я позволял себе схватить мяч и пробежать от кольца до кольца, но тренер смотрел на меня как на сумасшедшего. Сейчас же «большим» разрешено это делать», – заявил Шак во время общения с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином.

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6 комментариев
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У Шака по всей карьере был забит всего 1 трехочковый из 22, процент реализации штрафных около 50 - зачем ему завидовать современным большим?)
Как будто это в шутку было сказано.
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А еще лучше от лого шмалять, тогда не придется бегать туда сюда.
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Почему он назвал себя чёрный Карри, Стеф же и так чёрный)
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Ответ xamer 9
У Шака по всей карьере был забит всего 1 трехочковый из 22, процент реализации штрафных около 50 - зачем ему завидовать современным большим?) Как будто это в шутку было сказано.
52.7 процент у шака с линии.. У Чемберлена 51.1 ... У Драммонда и деандре ниже 50
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