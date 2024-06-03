Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – на пятом месте по количеству матчей плей-офф среди пар игроков без титула чемпионов НБА
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун провели 102 матча вместе на площадке в плей-офф НБА.
Это пятый показатель среди звездных пар баскетболистов, не сумевших взять титул чемпионов НБА друг с другом. Лидеры «Селтикс» попробуют прервать серию в финале против «Далласа» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
Первое место с большим отрывом (172) занимают члены Зала славы баскетбола имени Нейсмита разыгрывающий Джон Стоктон и форвард Карл Мэлоун («Юта»).