Зак Лоу не включил Джейсона Тейтума в Топ-5 лиги: «Бостон» впервые в этом плей-офф не будет иметь лучшего игрока на площадке»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Зак Лоу прокомментировал встречу Джейсона Тейтума и Луки Дончича.

«Топ-4 игроков лиги – это Лука Дончич, Никола Йокич, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокумбо в каком-то порядке, без всяких сомнений. В этом году Шэй Гилджес-Александер вошел в пятерку, судя по голосованию за MVP и другим показателям. Это Топ-5. Все. Джейсон Тейтум может быть шестым, седьмым или восьмым, и это замечательно!

Ситуация заключается в том, что «Селтикс» впервые в этом розыгрыше плей-офф, после того как избежали встреч с Яннисом и Эмбиидом, встретятся с командой, не имея лучшего игрока на площадке. Лучшим баскетболистом будет Лука Дончич. И исторически это часто предопределяло исход серий на высочайшем уровне», – заключил эксперт ESPN.

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финальной серии сезона-2023/24 НБА.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но не всегда )
0
0
0
господи, что за глупость сморозила эта говорящая голова....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий