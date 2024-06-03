Зак Лоу не включил Джейсона Тейтума в Топ-5 лиги: «Бостон» впервые в этом плей-офф не будет иметь лучшего игрока на площадке»

Зак Лоу прокомментировал встречу Джейсона Тейтума и Луки Дончича.

«Топ-4 игроков лиги – это Лука Дончич, , и в каком-то порядке, без всяких сомнений. В этом году вошел в пятерку, судя по голосованию за MVP и другим показателям. Это Топ-5. Все. Джейсон Тейтум может быть шестым, седьмым или восьмым, и это замечательно!

Ситуация заключается в том, что «Селтикс» впервые в этом розыгрыше плей-офф, после того как избежали встреч с Яннисом и Эмбиидом, встретятся с командой, не имея лучшего игрока на площадке. Лучшим баскетболистом будет . И исторически это часто предопределяло исход серий на высочайшем уровне», – заключил эксперт ESPN.

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финальной серии сезона-2023/24 НБА.