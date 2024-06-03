Хуан Карлос Наварро: «Барселоне» необходимо внести изменения. Мы не достигли тех целей, к которым стремились»

Хуан Карлос Наварро подвел итоги сезона «Барселоны» и рассказал о планах на будущее.

«Могу заверить болельщиков, что мы продолжим делать все возможное, как делали это до сих пор. Конечно же, мы внесем некоторые коррективы, чтобы быть более конкурентоспособными. Считаю, что наш европейский сезон получился неплохим. Мы проиграли пятый матч против «Олимпиакоса» за 3 минуты в концовке. Если бы взяли ту игру, многое могло бы сложиться иначе.

Нам не удалось достичь своих целей в этом сезоне. Это был переходный сезон для клуба, как все знают, было много изменений, но все же мы не сделали шаг вперед. Например, пятая игра дома против «Олимпиакоса» или это поражение 0-3 в полуфинале с «Реалом». Мне хочется извиниться перед нашими болельщиками, которые были очень хороши с самого начала.

Будущее Гримау? Решение не принято. Нам надо подумать, проанализировать события и поговорить с тренером. Не все было ошибкой : некоторые игроки не справились с задачей.

Мы слегка разочарованы всем, что произошло. Через несколько дней или недель проведем еще одну пресс-конференцию, чтобы объявить о принятых решениях. Считаю, что необходимо внести изменения, поскольку мы не достигли тех целей, к которым стремились», – заявил спортивный директор испанского клуба.