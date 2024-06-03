«У нас был план». Джейсон Кидд объяснил, как «Далласу» удалось выйти в финал после пропуска плей-офф-2023

Джейсон Кидд объяснил преображение «Мэверикс».

По мнению главного тренера « », пропустившим плей-офф-2023 техасцам удалось грамотно использовать свои активы и создать правильный настрой в клубе.

«У нас был план. Вы не знали об этом. Мы заполучили Ди-Лайва [ ] и О-Макса [Оливье-Максанс Проспер]. Считаю, что это нормально, когда у вас что-то не получается. Важно то, как это происходит, как вы это используете. Мы попали в лотерею и получили важный актив в лице Ди-Лайва, потом мы получили О-Макса. Все нормально. Невозможно выигрывать чемпионат каждый год, но что вы делаете, чтобы создать чемпионскую организацию? «Даллас» уже давно не оказывался в этом положении. Но Нико и Патрик работают над этим, а я рад быть частью этой истории», – заявил .