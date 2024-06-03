«У нас был план». Джейсон Кидд объяснил, как «Далласу» удалось выйти в финал после пропуска плей-офф-2023

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Оливье-Максанс Проспер Баскетбол

Джейсон Кидд объяснил преображение «Мэверикс».

По мнению главного тренера «Далласа», пропустившим плей-офф-2023 техасцам удалось грамотно использовать свои активы и создать правильный настрой в клубе.

«У нас был план. Вы не знали об этом. Мы заполучили Ди-Лайва [Дерек Лайвли] и О-Макса [Оливье-Максанс Проспер]. Считаю, что это нормально, когда у вас что-то не получается. Важно то, как это происходит, как вы это используете. Мы попали в лотерею и получили важный актив в лице Ди-Лайва, потом мы получили О-Макса. Все нормально. Невозможно выигрывать чемпионат каждый год, но что вы делаете, чтобы создать чемпионскую организацию? «Даллас» уже давно не оказывался в этом положении. Но Нико и Патрик работают над этим, а я рад быть частью этой истории», – заявил Кидд.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё бы. В НБА почти у всех есть немного плана.
+5
0
+5
И вы его придерживались)
+3
0
+3
ага
план такой что вместо вашингтона мог кузьма кузьмич придти))
0
0
0
"Проделки Фикса, проделки Фикса!"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий