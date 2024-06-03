Владимир Гомельский: «Приход Пистиолиса стал катализатором изменения не только тактики, но и мотивации ЦСКА»

Владимир Гомельский поделился мнением о преображении ЦСКА в плей-офф.

Армейцы завершили регулярный чемпионат лиги ВТБ с результатом 1-4 в последних пяти матчах, но в плей-офф дошли до финала и ведут 3-1 в серии с УНИКСом.

«Команда ЦСКА имеет славные традиции. Показывать уверенный, эффективный и иногда даже красивый баскетбол – это традиция ЦСКА. Выбор тактики команды зависит от идей и взглядов на современный баскетбол тренера. Приход Пистиолиса стал катализатором изменения не только тактики, но и мотивации, настроя на победу всей команды и каждого игрока в отдельности», – написал эксперт в своей конференции.