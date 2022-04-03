Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Нижний Новгород», «Автодор» сыграет с «Енисеем», УНИКС – с «Пармой»

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Казахстанская «Астана» примет на своей площадке «Нижний Новгород».

Саратовский «Автодор» сыграет с из Красноярска. Казанский УНИКС встретится дома с пермской

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 12-4, УНИКС – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 8-6, -Париматч – 8-6, – 4-10, Енисей – 4-12, – 3-12, – 2-12, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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