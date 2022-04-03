Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Нижний Новгород», «Автодор» сыграет с «Енисеем», УНИКС – с «Пармой»

Теги результаты УНИКС Автодор Енисей Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Парма-Парибет Баскетбол

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казахстанская «Астана» примет на своей площадке «Нижний Новгород».

Саратовский «Автодор» сыграет с «Енисеем» из Красноярска. Казанский УНИКС встретится дома с пермской «Пармой»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Нижний Новгород
Дата проведения
3 апреля, 13.00, «ДС им. Балуана Шолака»
Онлайн матча

Автодор – Енисей
Дата проведения
3 апреля, 15.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

УНИКС – Парма-Парибет
Дата проведения
3 апреля, 17.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 12-4, УНИКС – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 8-6, Парма-Париматч – 8-6, Нижний Новгород – 4-10, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-12, Астана – 2-12, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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