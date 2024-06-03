Дерек Лайвли: «Не понимаю, за что критикуют Кидда. Прекрасный человек и прекрасный тренер»
Дерек Лайвли поделился мнением о главном тренере «Далласа» Джейсоне Кидде.
«Это один из лучших тренеров, с которыми я работал. Он ставил меня в ситуации, в которых ожидал, что я не справлюсь, и если таки и происходило, он оставлял все без изменений, чтобы я мог учиться... Очень хорошо, когда тренер дает игрокам говорить, а потом объясняет, что думает сам.
Кидда часто критикуют, но я этого не понимаю. Прекрасный человек и прекрасный тренер», – считает центровой «Мэверикс».