Дерек Лайвли: «Не понимаю, за что критикуют Кидда. Прекрасный человек и прекрасный тренер»

Дерек Лайвли поделился мнением о главном тренере «Далласа» Джейсоне Кидде.

«Это один из лучших тренеров, с которыми я работал. Он ставил меня в ситуации, в которых ожидал, что я не справлюсь, и если таки и происходило, он оставлял все без изменений, чтобы я мог учиться... Очень хорошо, когда тренер дает игрокам говорить, а потом объясняет, что думает сам.

часто критикуют, но я этого не понимаю. Прекрасный человек и прекрасный тренер», – считает центровой «Мэверикс».