Рожер Гримау: «Я не идиот, сезон для «Барселоны» получился неудачным»

Рожер Гримау отреагировал на 0-3 в серии 1/2 финала плей-офф АСВ с «Реалом».

«Я не идиот, сезон получился неудачным. Посмотрим, что теперь будет. Но могу сказать, что с самого первого дня неизменно чувствовал поддержку со стороны клуба, от людей вокруг меня.

Мы представляем «Барсу», и в этом сезоне нам не удалось добиться побед. В течение нескольких моментов по ходу сезона команда показывала, что умеет играть в очень хороший баскетбол. Что она хорошо защищается и очень хорошо атакует. Временами все складывалось хорошо, но мы остаемся без трофеев. Могли ли мы выступить лучше? Конечно, могли.

Я тренер, и я несу ответственность. Все можно было сделать лучше, и я мог бы лучше справиться со своей работой, это очевидно. Итог таков, что мы проиграли. Могу лишь сказать, что все это время мы пытались сделать все как можно лучше», – заявил главный тренер «Барселоны».