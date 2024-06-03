Тим Леглер: «Никогда не восхищался Кайри Ирвингом так, как сейчас. Он меняет мнение людей о себе на наших глазах»

Теги Бостон Кливленд Леброн Джеймс Даллас Бруклин НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Тим Леглер Баскетбол

Тим Леглер восхищен изменениями в карьере Кайри Ирвинга.

«Никогда не восхищался Кайри Ирвингом так, как сейчас. Как баскетболистом. Он сконцентрирован на игре, сосредоточен, выкладывается на обеих сторонах площадки. Мы всегда знали об уровне его таланта в атаке, это никогда не подвергалось сомнениям.

Мне не нравится, когда начинают говорить об освещении карьеры Ирвинга так, как будто были допущены ошибки. Считаю, что освещение пути Ирвинга со времен «Кливленда» было верным в свое время. Но точка зрения не должна быть статичной. И Кайри Ирвинг меняет ее на наших глазах.

Он доказывает, насколько сильно хочет побеждать. Насколько он хочет соревноваться, потому что к этому были вопросы после ухода от Леброна Джеймса, с точки зрения лидерства в «Бостоне», с точки зрения командных взаимоотношений в «Бруклине».

Можно изменить мнение о себе, и оно останется справедливым. Он сделал многое, чтобы поспособствовать этому изменению. Надеюсь, что это станет маркером заключительного этапа его карьеры. И я по-настоящему наслаждаюсь тем, что он делает на площадке, как он стремится помочь Луке Дончичу. Мне нравится эта история», – заключил аналитик ESPN.

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