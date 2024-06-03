Тим Леглер: «Никогда не восхищался Кайри Ирвингом так, как сейчас. Он меняет мнение людей о себе на наших глазах»

Тим Леглер восхищен изменениями в карьере Кайри Ирвинга.

«Никогда не восхищался так, как сейчас. Как баскетболистом. Он сконцентрирован на игре, сосредоточен, выкладывается на обеих сторонах площадки. Мы всегда знали об уровне его таланта в атаке, это никогда не подвергалось сомнениям.

Мне не нравится, когда начинают говорить об освещении карьеры Ирвинга так, как будто были допущены ошибки. Считаю, что освещение пути Ирвинга со времен « » было верным в свое время. Но точка зрения не должна быть статичной. И Кайри Ирвинг меняет ее на наших глазах.

Он доказывает, насколько сильно хочет побеждать. Насколько он хочет соревноваться, потому что к этому были вопросы после ухода от , с точки зрения лидерства в « », с точки зрения командных взаимоотношений в « ».

Можно изменить мнение о себе, и оно останется справедливым. Он сделал многое, чтобы поспособствовать этому изменению. Надеюсь, что это станет маркером заключительного этапа его карьеры. И я по-настоящему наслаждаюсь тем, что он делает на площадке, как он стремится помочь Луке Дончичу. Мне нравится эта история», – заключил аналитик ESPN.