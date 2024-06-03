«Цедевита-Олимпия» официально сообщила о назначении Звездана Митровича на пост главного тренера
Звездан Митрович стал главным тренером «Цедевиты-Олимпии».
Черногорский специалист начал сезон-2023/24 в «Галатасарае», но был уволен после стычки с болельщиками «Дижона».
Митрович работал в «Монако», «Виллербане», «Будучности», «Химике» и других клубах.
Тренер выиграл Еврокубок с «Монако» в сезоне-2023/21 и стал лучшим тренером турнира.
Словенская «Цедевита-Олимпия» закончила регулярный сезон Адриатической лиги на 5-м месте с результатом 16-10. Клуб уступил сербской «Меге» в 1/4 плей-офф (0-2).