«Цедевита-Олимпия» официально сообщила о назначении Звездана Митровича на пост главного тренера

Звездан Митрович стал главным тренером «Цедевиты-Олимпии».

Черногорский специалист начал сезон-2023/24 в « », но был уволен после стычки с болельщиками « ».

работал в «Монако», « », «Будучности», «Химике» и других клубах.

Тренер выиграл с «Монако» в сезоне-2023/21 и стал лучшим тренером турнира.

Словенская «Цедевита-Олимпия» закончила регулярный сезон Адриатической лиги на 5-м месте с результатом 16-10. Клуб уступил сербской «Меге» в 1/4 плей-офф (0-2).