«Цедевита-Олимпия» официально сообщила о назначении Звездана Митровича на пост главного тренера

Теги Еврокубок Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Химик АСВЕЛ Виллербан Галатасарай Будучность Дижон Мега Звездан Митрович Монако Баскетбол

Звездан Митрович стал главным тренером «Цедевиты-Олимпии».

Черногорский специалист начал сезон-2023/24 в «Галатасарае», но был уволен после стычки с болельщиками «Дижона».

Митрович работал в «Монако», «Виллербане», «Будучности», «Химике» и других клубах.

Тренер выиграл Еврокубок с «Монако» в сезоне-2023/21 и стал лучшим тренером турнира.

Словенская «Цедевита-Олимпия» закончила регулярный сезон Адриатической лиги на 5-м месте с результатом 16-10. Клуб уступил сербской «Меге» в 1/4 плей-офф (0-2).

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