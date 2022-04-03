Зоран Лукич: «Если все игроки останутся живы и здоровы перед ключевыми матчами, то результат придет в ближайшее время»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» накануне гостевого матча против «Астаны» заявил, что команде удастся добиться хорошего результата в нынешнем сезоне Лиги ВТБ, если все игроки будут здоровы.

«Уже против ЦСКА смотрелись неплохо и с «Зенитом» были рядом. Если сейчас все игроки останутся живы и здоровы перед ключевыми матчами, которые нам предстоят, то результат придет в ближайшее время», – сказал Лукич.

«НН» и продолжают бороться за выход в плей-офф. На сегодняшний день российский клуб занимает 7-е место в таблице (4-10), казахстанский – 10-е (2-12).

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