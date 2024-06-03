«Пэйсерс» намерены предложить Эндрю Нембхарду продление контракта в межсезонье-2024

«Пэйсерс» хотя надолго сохранить в составе Эндрю Нембхарда.

По информации инсайдера Марка Стейна, « » предложит 24-летнему атакующему защитнику продление контракта в это межсезонье.

, заключивший 4-летний контракт на сумму 8,5 миллиона долларов в 2022 году, получит право на продление этим летом.

Ожидается, что «Пэйсерс» также продлят соглашение форварда .

Эндрю набирал 9,2 очка, 2,1 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру в сезоне-23/24.