«Пэйсерс» намерены предложить Эндрю Нембхарду продление контракта в межсезонье-2024

Теги возможные переходы Индиана НБА Паскаль Сиакам Эндрю Нембхард Баскетбол

«Пэйсерс» хотя надолго сохранить в составе Эндрю Нембхарда.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Индиана» предложит 24-летнему атакующему защитнику продление контракта в это межсезонье.

Нембхард, заключивший 4-летний контракт на сумму 8,5 миллиона долларов в 2022 году, получит право на продление этим летом.

Ожидается, что «Пэйсерс» также продлят соглашение форварда Паскаля Сиакама.

Эндрю набирал 9,2 очка, 2,1 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру в сезоне-23/24.

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2 комментария
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Интересно сколько дадут
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По сути, выбил себе хороший контракт игрой в этом ПО, особенно в последних двух играх, где не играл Халибертон. Ситуация напоминает ПО-2022, в котором Брансон тащил Даллас в отсутствие Луки. Только Даллас тогда деньги зажал на новый контракт Брансону.
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