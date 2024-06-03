Джефф Ван Ганди может присоединиться к тренерскому штабу Джо Маззуллы

Джефф Ван Ганди может стать ассистентом Джо Маззуллы.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, « » изучает возможность присоединения известного специалиста к тренерскому штабу в качестве помощника со следующего сезона.

В настоящее время Ван Ганди работает с клубом в качестве старшего консультанта по баскетбольным операциям.

В межсезонье «Селтикс» потеряют главного помощника Чарльза Ли, который переходит на работу в «Хорнетс».

Ван Ганди отказался от должности в штабе Джейсона Кидда («Даллас») прошлым летом.