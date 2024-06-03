Джефф Ван Ганди может присоединиться к тренерскому штабу Джо Маззуллы

Теги Бостон Джефф Ван Ганди НБА Джо Маззулла Баскетбол

Джефф Ван Ганди может стать ассистентом Джо Маззуллы.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Бостон» изучает возможность присоединения известного специалиста к тренерскому штабу Маззуллы в качестве помощника со следующего сезона.

В настоящее время Ван Ганди работает с клубом в качестве старшего консультанта по баскетбольным операциям.

В межсезонье «Селтикс» потеряют главного помощника Чарльза Ли, который переходит на работу в «Хорнетс».

Ван Ганди отказался от должности в штабе Джейсона Кидда («Даллас») прошлым летом.

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