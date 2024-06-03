Рикки Рубио: «Понятия не имею, продолжу ли играть в следующем сезоне»

Рикки Рубио признался, что не определился с планами на будущее.

«Я понятия не имею, продолжу ли играть в следующем сезоне. Не хочу принимать решение в пылу, на эмоциях. Я хотел бы провести несколько недель, чтобы все спокойно оценить, с холодной головой. Это важный и непростой вопрос. Сложно принять решение в пылу момента», – заявил разыгрывающий «Барселоны».

возобновил карьеру по ходу сезона-23/24. В Евролиге испанец в среднем набирал по 4,7 очка, 3,2 подбора, 4,3 передачи и 8,0 балла за эффективность в 13 матчах.