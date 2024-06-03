Кристапс Порзингис: «У каждого игрока есть эго. Нужно держать его под контролем»

Теги травмы Бостон Даллас Майами НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Кристапс Порзингис рассказал об адаптации в «Бостоне».

«У каждого игрока должно быть эго. Оно необходимо. Нужно просто держать его под контролем. Чем старше становишься, тем проще воспринимать общую картину.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум встретили меня открыто. Между нами не было никакого напряжения. С первого дня сказал им, что пришел, чтобы помочь им побеждать. Это все, что мне нужно, и я приложу для этого все усилия. Если потребуется сидеть на скамейке или выходить с нее, меня это устроит», – заключил центровой.

Порзингис набирал 20,1 очка, 7,2 подбора и 1,9 блок-шота в среднем в сезоне-2023/24. Центровой не принимал участия во втором и третьем раунде плей-офф после травмы в матче с «Майами». Порзингис может выйти на площадку в первом матче финальной серии против «Далласа».

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1 комментарий
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Эм, а где Эго Порзингиса было в Далласе?
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