Кристапс Порзингис: «У каждого игрока есть эго. Нужно держать его под контролем»

Кристапс Порзингис рассказал об адаптации в «Бостоне».

«У каждого игрока должно быть эго. Оно необходимо. Нужно просто держать его под контролем. Чем старше становишься, тем проще воспринимать общую картину.

и встретили меня открыто. Между нами не было никакого напряжения. С первого дня сказал им, что пришел, чтобы помочь им побеждать. Это все, что мне нужно, и я приложу для этого все усилия. Если потребуется сидеть на скамейке или выходить с нее, меня это устроит», – заключил центровой.

набирал 20,1 очка, 7,2 подбора и 1,9 блок-шота в среднем в сезоне-2023/24. Центровой не принимал участия во втором и третьем раунде плей-офф после травмы в матче с « ». Порзингис может выйти на площадку в первом матче финальной серии против « ».