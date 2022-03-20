Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с «Цмоки-Минском»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Енисей Цмоки-Минск Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Красноярский «Енисей» дома встретится с «Нижним Новгородом». «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

Матч в Нур-Султане между «Астаной» и «Автодором», запланированный на 12:00 по московскому времени, начнется в 17:00.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Енисей – Нижний Новгород
Дата проведения
20 марта, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Локомотив-Кубань
Дата проведения
20 марта, 16.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Астана – Автодор
Дата проведения
20 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 14-2, ЦСКА – 14-3, Зенит – 11-4, Автодор – 8-5, Парма-Париматч – 6-6, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, Цмоки-Минск – 3-10, Астана – 3-10, Енисей – 3-11, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные