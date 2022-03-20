Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с «Цмоки-Минском»

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Красноярский дома встретится с «Нижним Новгородом». в гостях сыграет с белорусским .

Матч в Нур-Султане между «Астаной» и «Автодором», запланированный на 12:00 по московскому времени, начнется в 17:00.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 14-2, ЦСКА – 14-3, Зенит – 11-4, – 8-5, – 6-6, Локомотив-Кубань – 6-6, – 5-7, Цмоки-Минск – 3-10, – 3-10, Енисей – 3-11, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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