Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с «Цмоки-Минском»

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Красноярский «Енисей» дома встретится с «Нижним Новгородом». «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».
Матч в Нур-Султане между «Астаной» и «Автодором», запланированный на 12:00 по московскому времени, начнется в 17:00.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 марта, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 20 марта, 16.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 20 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: УНИКС – 14-2, ЦСКА – 14-3, Зенит – 11-4, Автодор – 8-5, Парма-Париматч – 6-6, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-7, Цмоки-Минск – 3-10, Астана – 3-10, Енисей – 3-11, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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