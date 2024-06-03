Джей Джей Редик: «Старая парадигма: «У кого лучший игрок в серии, тот победит», больше не кажется мне верной. Иначе «Денвер» одолел бы «Миннесоту»

Джей Джей Редик порассуждал на тему современных команд.

«Все говорят о «передаче эстафеты». О Шэе Гилджесе-Александере, , , .

Мне кажется, что присутствие первого или второго игрока лиги в команде сейчас значит меньше, чем в какой-либо другой период в истории . Сейчас большое количество хороших команд, может быть не великих, но хороших. Талантливые игроки распределены по всей лиге. Есть множество отличных, волевых баскетболистов, способных повлиять на исход матча в плей-офф.

Старая парадигма: «У кого лучший игрок в серии, тот победит», не кажется мне больше верной. В противном случае « » одолел бы «Миннесоту».

Нужна команда, в которой каждый баскетболист будет хорош на своем месте в разумных пределах, чтобы победить в плей-офф. Нельзя больше заполучить 2-3 звезды и иметь 4 чертовы дыры, которые должны быть закрыты благодаря лидерам команды.

«Финикс» отличный пример этого. Если я правильно помню, все клубы, которые добились успеха в плей-офф, имеют молодых звезд, отличных ролевых игроков на стабильных контрактах. Большую часть собственных пиков, гибкость. Нельзя собрать ростер, просто выбросив все активы за суперзвезд», – заключил Редик.