Джей Джей Редик: «Старая парадигма: «У кого лучший игрок в серии, тот победит», больше не кажется мне верной. Иначе «Денвер» одолел бы «Миннесоту»

Теги Даллас Денвер Миннесота Джей Джей Редик Финикс НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

Джей Джей Редик порассуждал на тему современных команд.

«Все говорят о «передаче эстафеты». О Шэе Гилджесе-Александере, Энтони Эдвардсе, Луке Дончиче, Николе Йокиче.

Мне кажется, что присутствие первого или второго игрока лиги в команде сейчас значит меньше, чем в какой-либо другой период в истории НБА. Сейчас большое количество хороших команд, может быть не великих, но хороших. Талантливые игроки распределены по всей лиге. Есть множество отличных, волевых баскетболистов, способных повлиять на исход матча в плей-офф.

Старая парадигма: «У кого лучший игрок в серии, тот победит», не кажется мне больше верной. В противном случае «Денвер» одолел бы «Миннесоту».

Нужна команда, в которой каждый баскетболист будет хорош на своем месте в разумных пределах, чтобы победить в плей-офф. Нельзя больше заполучить 2-3 звезды и иметь 4 чертовы дыры, которые должны быть закрыты благодаря лидерам команды.

«Финикс» отличный пример этого. Если я правильно помню, все клубы, которые добились успеха в плей-офф, имеют молодых звезд, отличных ролевых игроков на стабильных контрактах. Большую часть собственных пиков, гибкость. Нельзя собрать ростер, просто выбросив все активы за суперзвезд», – заключил Редик.

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12 комментариев
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Всегда так было, иначе Леброн не отлетал бы столько раз в финалах
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+5
Ответ Light Yagami
Всегда так было, иначе Леброн не отлетал бы столько раз в финалах
С другой стороны Кливленд доходил до тех самых финалов как раз потому что у них был лучший игрок)
+7
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Без доли везения и характера не обходится.
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Можете со мной не соглашаться, можете даже назвать меня чудиком, но я придерживаюсь той парадигмы, что побеждает та команда, которая лучше другой... ваш кэп
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Эта парадигма никогда не работала на самом деле. Ну разве что в случае абсолютно равных команд, тогда реально имеет преимущество команда, в которой звезда круче. А так видели мы где все эти ваши Майклы и Леброны были без хорошего ростера, крепкой второй звезды и пр.
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Кто выигрывал в одиночку? Ну кроме Кавая в Торонто и то ему нереально фартануло
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Денвер оказался переодетым Милуоки
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Ответ G-Funk
Джей Джей точно готов тренировать?
Конечно готов. Вон как соломку уже вовсю стелет. Если что тренер не уиноват, давайте ростер.
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Ответ G-Funk
Джей Джей точно готов тренировать?
Он намекает руководству ЛАЛ, как им надо действовать. Иначе без него.
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Ответ urloff
Он намекает руководству ЛАЛ, как им надо действовать. Иначе без него.
Он там Деррика Уайта хочет. Да только где ж его взять?))
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Ответ dikij jonny
Можете со мной не соглашаться, можете даже назвать меня чудиком, но я придерживаюсь той парадигмы, что побеждает та команда, которая лучше другой... ваш кэп
лейтенант
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