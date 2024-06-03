Джей Джей Редик: «Если предложить выбрать одного игрока, я возьму Деррика Уайта. Меня не волнуют звезды»

Теги Бостон Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Джей Джей Редик высоко оценивает Деррика Уайта.

«Все знают, что мне очень нравится Деррик Уайт. Если взять всех звезд, и я имею в виду не популярных игроков с пустой стастистикой, а баскетболистов, которые влияют на победы, и положить в одну корзину и предложить выбрать одного игрока, я возьму Деррика Уайта. Меня не волнуют звезды.

Мне кажется, что он настолько влияет на ход игры. Настолько хорош сам. Что касается его характера, он просто нормальный, адекватный парень. Он подойдет любой команде. Дает победы, ему не нужен мяч, но он может и разыгрывать. Может бросать с получения. «Селтикс» ведут атаку через него в концовках матчей! А у них Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в команде. Просто великолепный баскетболист. Может принести чемпионский титул и оставить наследие звездного уровня. Я считаю, что он настолько хорош», – заявил Редик в своем подкасте.

Защитник «Бостона» Деррик Уайт набирает 17,8 очка, 4,1 подбора, 4,6 передачи и 1,3 блок-шота в среднем в за матч в этом розыгрыше плей-офф. Уайт реализует 47,1% бросков с игры, 40,7% трехочковых и 89,3% штрафных.

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5 комментариев
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Согласен. Если бы его тогда обменяли в Маями, например, Споэльстра уже строил бы контендер на года вокруг него
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Уайт ноунейм что ли...
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Помню его в СА. Он там такого жару давал, что псевдозвёздыклатчеры в стороне нервно покуривали.
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Bold Уайт, конечно, топ уровня игроком стал. В половине команд лиги первой звездой может быть, на мой взгляд. Повезло Селтикс с этим обменом и прогрессом Деррика. Кайфую от его игры и хода мыслей во время матчей
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