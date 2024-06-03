Джей Джей Редик: «Если предложить выбрать одного игрока, я возьму Деррика Уайта. Меня не волнуют звезды»

Джей Джей Редик высоко оценивает Деррика Уайта.

«Все знают, что мне очень нравится Деррик Уайт. Если взять всех звезд, и я имею в виду не популярных игроков с пустой стастистикой, а баскетболистов, которые влияют на победы, и положить в одну корзину и предложить выбрать одного игрока, я возьму . Меня не волнуют звезды.

Мне кажется, что он настолько влияет на ход игры. Настолько хорош сам. Что касается его характера, он просто нормальный, адекватный парень. Он подойдет любой команде. Дает победы, ему не нужен мяч, но он может и разыгрывать. Может бросать с получения. «Селтикс» ведут атаку через него в концовках матчей! А у них и в команде. Просто великолепный баскетболист. Может принести чемпионский титул и оставить наследие звездного уровня. Я считаю, что он настолько хорош», – заявил в своем подкасте.

Защитник « » Деррик Уайт набирает 17,8 очка, 4,1 подбора, 4,6 передачи и 1,3 блок-шота в среднем в за матч в этом розыгрыше плей-офф. Уайт реализует 47,1% бросков с игры, 40,7% трехочковых и 89,3% штрафных.