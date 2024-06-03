Тим Леглер: «Было бы странно называть лучшим игроком лиги того, кто еще не взял титул чемпиона или награду MVP»

Теги Даллас Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Лука Дончич Тим Леглер Баскетбол

Тим Леглер прокомментировал место Луки Дончича в лиге.

«Важно, чтобы он взял титул чемпиона. Было бы странно называть лучшим игроком лиги того, кто еще не выиграл титул или награду MVP. Обычно должно случиться хотя бы что-то одно. У нас в «Денвере» парень, который взял третью награду MVP за четыре года и только что победил в чемпионате.

Дончич лучший атакующий игрок, его сезон стал историческим. Если он победит в финале и возьмет награду MVP, я буду готов согласиться со званием лучшего баскетболиста», – заявил аналитик ESPN.

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