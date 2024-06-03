Том Тибодо «практически наверняка» подпишет продление контракта с «Никс» с зарплатой не менее 10 млн долларов за сезон

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

Том Тибодо с высокой вероятностью продолжит тренировать «Нью-Йорк».

Известный тренер «практически наверняка» подпишет продление контракта с «Никс» с зарплатой не менее 10 миллионов долларов за сезон.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

В настоящее время у Тибодо остался один год по действующему 5-летнему контракту. «Нью-Йорк» нанял 66-летнего специалиста перед сезоном-20/21.

Тибодо ранее заявил, что предпочитает остаться в «Никс».

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4 комментария
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Смотрю после контракта Спольэстры, меньше 10 никто получать не хочет.
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