Деррик Джонс о выборе между «Далласом» и «Бостоном»: «Доволен решением перейти в «Мэверикс»

Деррик Джонс заявил, что рад решению перейти в «Даллас» .

В межсезонье-2023 у форварда были предложения от будущих финалистов «Селтикс» и «Мэверикс».

«Забавно получилось. Доволен решением перейти в «Мэверикс».

Я мог активировать опцию игрока в « ». Но решил поставить на себя и взять меньше денег, это не было проблемой. Мне хотелось быть на площадке и иметь возможность демонстрировать то, что умею. Так и получилось», – сказал .