Деррик Джонс о выборе между «Далласом» и «Бостоном»: «Доволен решением перейти в «Мэверикс»

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Деррик Джонс заявил, что рад решению перейти в «Даллас» .

В межсезонье-2023 у форварда были предложения от будущих финалистов «Селтикс» и «Мэверикс».

«Забавно получилось. Доволен решением перейти в «Мэверикс».

Я мог активировать опцию игрока в «Чикаго». Но решил поставить на себя и взять меньше денег, это не было проблемой. Мне хотелось быть на площадке и иметь возможность демонстрировать то, что умею. Так и получилось», – сказал Джонс.

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2 комментария
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Чел прокачал трёшку и стал крутейшим бэкдор катером. И всё же, думаю, это чудеса контрактного года, но гайку пусть зацепит в этом году!
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+3
Ответ Light Yagami
Чел прокачал трёшку и стал крутейшим бэкдор катером. И всё же, думаю, это чудеса контрактного года, но гайку пусть зацепит в этом году!
"Бэкдор катером" 🤦🏻‍♂️ Жертвы Знаменского..
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