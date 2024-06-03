Деррик Джонс о выборе между «Далласом» и «Бостоном»: «Доволен решением перейти в «Мэверикс»
Деррик Джонс заявил, что рад решению перейти в «Даллас» .
В межсезонье-2023 у форварда были предложения от будущих финалистов «Селтикс» и «Мэверикс».
«Забавно получилось. Доволен решением перейти в «Мэверикс».
Я мог активировать опцию игрока в «Чикаго». Но решил поставить на себя и взять меньше денег, это не было проблемой. Мне хотелось быть на площадке и иметь возможность демонстрировать то, что умею. Так и получилось», – сказал Джонс.