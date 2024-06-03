Гилберт Аренас: «Тейтум – главная опция «Бостона». Соперники сдваиваются на нем, а на Брауне – нет»
Гилберт Аренас сравнил Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.
Во время записи подкаста соведущие экс-игрока НБА выразили мнение, что Браун превосходит Тейтума.
По мнению Гилберта, у Джейлена больше возможностей в атаке, потому что соперники «Селтикс» уделяют ему меньше внимания.
«Это именно то, что доказывал Кобе. Меня накрывают дабл-тимом, тебя нет. На Джейсоне Тейтуме сдваиваются, на Джейлене Брауне нет. Ты являешься первой опцией, потому что тебя пытаются остановить два человека. Если же нет, то у игрока есть возможность играть один на один.
Я бы посмотрел на Брауна, если бы на нем сдваивались. Трудно набирать 30+10+6 в среднем за игру в условиях дабл-тима... Я пытаюсь сказать, что нельзя быть первой опцией, если твоя игра не приводит к сопутствующим этому статусу вещам. Так что перестаньте продвигать эти глупые нарративы», – заявил Аренас.