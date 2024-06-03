Хуан Нуньес должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024

«Барселона» близка к подписанию Хуана Нуньеса.

По информации Mundo Deportivo, разыгрывающий « » (19 лет, 192 см) должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024.

Отмечается, что « » и Нуньес достигли устной договоренности несколько месяцев назад. До перехода в «Ульм» плеймейкер выступал за « », но мадридский клуб не планирует заявлять права на игрока и повторять предложение.

В этом сезоне в 15 матчах Еврокубка набирал в среднем 10,8 очка, 3,6 подбора и 5,7 передачи.