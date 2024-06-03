Хуан Нуньес должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Ульм Хуан Нуньес Баскетбол

«Барселона» близка к подписанию Хуана Нуньеса.

По информации Mundo Deportivo, разыгрывающий «Ульма» (19 лет, 192 см) должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024.

Отмечается, что «Барселона» и Нуньес достигли устной договоренности несколько месяцев назад. До перехода в «Ульм» плеймейкер выступал за «Реал», но мадридский клуб не планирует заявлять права на игрока и повторять предложение.

В этом сезоне Нуньес в 15 матчах Еврокубка набирал в среднем 10,8 очка, 3,6 подбора и 5,7 передачи.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий