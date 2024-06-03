Хуан Нуньес должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024
«Барселона» близка к подписанию Хуана Нуньеса.
По информации Mundo Deportivo, разыгрывающий «Ульма» (19 лет, 192 см) должен стать первым новобранцем «Барселоны» в межсезонье-2024.
Отмечается, что «Барселона» и Нуньес достигли устной договоренности несколько месяцев назад. До перехода в «Ульм» плеймейкер выступал за «Реал», но мадридский клуб не планирует заявлять права на игрока и повторять предложение.
В этом сезоне Нуньес в 15 матчах Еврокубка набирал в среднем 10,8 очка, 3,6 подбора и 5,7 передачи.