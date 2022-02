Адетокумбо обвинил Карри в незрелищном конкурсе данков: «Ты изменил игру, это твоя вина»

Звездный форвард в шутку обвинил разыгрывающего в незрелищном конкурсе данков в этом году.

«Ты изменил игру, это твоя вина», – прокричал Яннис Стефу во время конкурса.

Ни один данк в этом году не получил от судей максимальную оценку – 50 баллов.

Завтра Адетокумбо и Карри будут партнерами по команде на всех звезд-2022. Оба игрока были выбраны в команду Леброна.

