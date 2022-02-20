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    Адетокумбо обвинил Карри в незрелищном конкурсе данков: «Ты изменил игру, это твоя вина»

    Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шутку обвинил разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в незрелищном конкурсе данков в этом году.

    «Ты изменил игру, это твоя вина», – прокричал Яннис Стефу во время конкурса.

    Ни один данк в этом году не получил от судей максимальную оценку – 50 баллов.

    Завтра Адетокумбо и Карри будут партнерами по команде на Матче всех звезд-2022. Оба игрока были выбраны в команду Леброна.

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