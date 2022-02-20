Адетокумбо обвинил Карри в незрелищном конкурсе данков: «Ты изменил игру, это твоя вина»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шутку обвинил разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в незрелищном конкурсе данков в этом году.
«Ты изменил игру, это твоя вина», – прокричал Яннис Стефу во время конкурса.
Ни один данк в этом году не получил от судей максимальную оценку – 50 баллов.
Завтра Адетокумбо и Карри будут партнерами по команде на Матче всех звезд-2022. Оба игрока были выбраны в команду Леброна.
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«You changed the game it’s your fault.» 😂— Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2022
This Giannis and Steph moment pic.twitter.com/UjebOAcAmt