Болельщик снял на видео Луку Дончича на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand

Болельщик опубликовал видео с Лукой Дончичем на Chevrolet Camaro.

Звездный разыгрывающий « » приехал на 3-й матч серии плей-офф против «Клипперс» на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand.

К плей-офф представил новую модель именных кроссовок – Jordan Luka 3. Jordan Brand оформил автомобиль, вдохновившись одной из расцветок кроссовок.

Болельщик рассказал в соцсети, что утром проехал мимо Дончича по дороге.