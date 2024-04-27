Болельщик снял на видео Луку Дончича на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand
Болельщик опубликовал видео с Лукой Дончичем на Chevrolet Camaro.
Звездный разыгрывающий «Далласа» приехал на 3-й матч серии плей-офф против «Клипперс» на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand.
К плей-офф Дончич представил новую модель именных кроссовок – Jordan Luka 3. Jordan Brand оформил автомобиль, вдохновившись одной из расцветок кроссовок.
Болельщик рассказал в соцсети, что утром проехал мимо Дончича по дороге.