Келли Убре: «Давайте просто играть в баскетбол, это не WWE»
Келли Убре высказался о стычке Джоэла Эмбиида с игроками «Никс».
«Я не буду комментировать то, что они говорят. Они ударят, мы ударим в ответ, потом они заплачут.
Давайте просто играть в баскетбол, просто выйдем и будем играть. Никто не будет драться, это не WWE», – сказал форвард «Филадельфии».
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил технический фол во время третьего матча серии плей-офф против «Никс» после того, как схватил Митчелла Робинсона за ногу, находясь на полу. Игроки «Никс» обвинили Эмбиида в грязной игре.