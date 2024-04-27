Келли Убре: «Давайте просто играть в баскетбол, это не WWE»

Келли Убре высказался о стычке Джоэла Эмбиида с игроками «Никс».

«Я не буду комментировать то, что они говорят. Они ударят, мы ударим в ответ, потом они заплачут.

Давайте просто играть в баскетбол, просто выйдем и будем играть. Никто не будет драться, это не WWE», – сказал форвард «Филадельфии».

Центровой «Сиксерс» получил технический фол во время третьего матча серии плей-офф против «Никс» после того, как схватил Митчелла Робинсона за ногу, находясь на полу. Игроки «Никс» обвинили Эмбиида в грязной игре.