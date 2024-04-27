Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Нам стоит забыть об этой серии и готовиться к следующему сопернику, кто бы это ни был»

Андреас Пистиолис:прокомментировал победу над «Енисеем» в серии 1/4 финала.

«Хочу поздравить « » с потрясающим сезоном, который провела команда. Это отличный коллектив, им удалось достичь многого за этот год. Тренер проделал отличную работу, а игроки отдали свое сердце этой игре и добились хорошего результата.

Мы подошли с хорошим настроем к этой серии, здорово играли. Но нам предстоит еще много работы, многое нужно улучшить, я уверен, что мы на верном пути.

Нам стоит забыть об этой серии и готовиться к следующему сопернику, кто бы это ни был. Мы должны и дальше играть как ЦСКА», – сказал главный тренер армейцев.

выиграл у «Енисея» в третьем матче (89:82, 3-0) и вышел в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.