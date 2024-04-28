Шэй Гилджес-Александер и Джош Гидди привели «Оклахому» к победе над «Новым Орлеаном» (106:85)

«Тандер» одержали победу над «Пеликанс» со счетом 106:85 и повели в серии 3-0.

Защитник «Оклахомы» стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, 5 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 8 из 20 с игры, 1 из 5 трехочковых и 7 из 9 штрафных.

провел свой лучший матч в серии, набрав 21 очко, 8 подборов и 6 передач при 8 из 13 с игры, 4 из 7 трехочковых и 1 из 2 штрафных.