Ростислав Вергун после победы «Уралмаша» над «Зенитом»: «Поздравляю город и всех наших болельщиков с исторической победой»

Ростислав Вергун поделился эмоциями после победы над «Зенитом» в 3-м матче.

«Поздравляю город и всех наших болельщиков с исторической победой. Объективно, это самая тяжелая победа из всех, что я добыл с командой – тем она ценнее.

Мы каждую игру стараемся меняться тактически. Спасибо ребятам, что они дают возможность экспериментировать.

Сегодня был пример здоровой команды, где каждый выполняет свою работу. Такая команда способна добиться чего-то значимого. На первый план я ставлю бойцовские качества и характер ребят.

Екатеринбург, с победой! Встречаемся в понедельник в ДИВСе!» – сказал главный тренер « ».

«Уралмаш» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф дома переиграл санкт-петербургский « », отыграв по ходу отставание в 10 очков (72:69, 1-2).