Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

« » примет «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бодрумспор – Маниса Дата проведения 27 апреля, 18.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 19-9, Каршияка – 19-9, Маниса – 15-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-14, Бююкчекмедже – 12-16, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 11-16, Бодрумспор – 8-19, Самсунспор – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.