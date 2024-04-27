Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей»

Теги результаты чемпионат Турции Каршияка Меркезефенди Маниса Бодрумспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

«Каршияка» примет «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Меркезефенди
Дата проведения
27 апреля, 15.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Бодрумспор – Маниса
Дата проведения
27 апреля, 18.00, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 19-9, Каршияка – 19-9, Маниса – 15-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-14, Бююкчекмедже – 12-16, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-15, Дарушафака – 12-16, Бахчешехир – 12-16, Меркезефенди – 11-17, Тофаш – 11-16, Бодрумспор – 8-19, Самсунспор – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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