55 очков Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на двоих помогли прервать победную серию «Денвера» в матчах с «Лейкерс»

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«Лейкерс» смогли избежать поражения всухую в серии с «Наггетс».

Матч закончился со счетом 119:108 в пользу команды из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» удалось прервать 11-матчевую серию поражений во встречах с «Денвером» и продлить серию первого раунда плей-офф (1-3).

Лучшими в составе стали форвард Леброн Джеймс и центровой Энтони Дэвис.

На счету Джеймса 30 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при 6 потерях. Форвард реализовал 14 из 23 (60,9%) бросков с игры и 2 из 2 штрафных.

Дэвис набрал 25 очков, 23 подбора, 6 передач и 1 блок-шот при 11 из 17 (64,7%) с игры и 3 из 4 штрафных.

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4 комментария
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Ответ Максим Новиков
Чтобы обыграть Денвер понадобился топ перфоманс от Леброна, Дэвиса, Рассела и Ривза. Да такое совпадение случается раз в вечность
На самом деле, Лейкерс и во второй игре смотрелись не хуже. То есть, если бы да кабы, то так то счет по серии мог бы быть 2-2 и мы бы не говорили о том, что Лейкерс должны были бы лететь 3-1 по игре.
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"Мы выиграли эту битву, но ещё не эту войну! Вперёд, мои темнокожие братья, на Денвер!" - изрек Король и испил вина собственной торговой марки
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