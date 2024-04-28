55 очков Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на двоих помогли прервать победную серию «Денвера» в матчах с «Лейкерс»

«Лейкерс» смогли избежать поражения всухую в серии с «Наггетс».

Матч закончился со счетом 119:108 в пользу команды из Лос-Анджелеса. « » удалось прервать 11-матчевую серию поражений во встречах с « » и продлить серию первого раунда плей-офф (1-3).

Лучшими в составе стали форвард и центровой .

На счету Джеймса 30 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при 6 потерях. Форвард реализовал 14 из 23 (60,9%) бросков с игры и 2 из 2 штрафных.

Дэвис набрал 25 очков, 23 подбора, 6 передач и 1 блок-шот при 11 из 17 (64,7%) с игры и 3 из 4 штрафных.