55 очков Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на двоих помогли прервать победную серию «Денвера» в матчах с «Лейкерс»
«Лейкерс» смогли избежать поражения всухую в серии с «Наггетс».
Матч закончился со счетом 119:108 в пользу команды из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» удалось прервать 11-матчевую серию поражений во встречах с «Денвером» и продлить серию первого раунда плей-офф (1-3).
Лучшими в составе стали форвард Леброн Джеймс и центровой Энтони Дэвис.
На счету Джеймса 30 очков, 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при 6 потерях. Форвард реализовал 14 из 23 (60,9%) бросков с игры и 2 из 2 штрафных.
Дэвис набрал 25 очков, 23 подбора, 6 передач и 1 блок-шот при 11 из 17 (64,7%) с игры и 3 из 4 штрафных.