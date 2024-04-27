Хавьер Паскуаль: «В четвертой четверти «Уралмаш» стал намного лучше»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от «Уралмаша» в 3-м матче.

«Хочу поздравить «Уралмаш» с этой победой. Это была тяжелая игра. У нас было преимущество, которое «Уралмаш» в третьей четверти сократил, а в четвертой четверти они стали намного лучше.

Счет – 2-1, поэтому мы идем дальше», – сказал главный тренер «Зенита».

«Уралмаш» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф дома переиграл санкт-петербургский «Зенит», отыграв по ходу отставание в 10 очков (72:69, 1-2).

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