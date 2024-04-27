Дэмиан Лиллард, скорее всего, пропустит 4-й матч из-за растяжения ахиллова сухожилия
У Дэмиана Лилларда диагностировали растяжение ахиллова сухожилия.
Разыгрывающий «Милуоки» носит ортопедический ботинок. Участие игрока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Индианы» (1-2) находится под большим вопросом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В последние недели Лиллард играл с сильной болью и вновь усугубил травму в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу.
«Бакс» могут провести четвертый матч без Лилларда и Янниса Адетокумбо.