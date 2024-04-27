Дэмиан Лиллард, скорее всего, пропустит 4-й матч из-за растяжения ахиллова сухожилия

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

У Дэмиана Лилларда диагностировали растяжение ахиллова сухожилия.

Разыгрывающий «Милуоки» носит ортопедический ботинок. Участие игрока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Индианы» (1-2) находится под большим вопросом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В последние недели Лиллард играл с сильной болью и вновь усугубил травму в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу.

«Бакс» могут провести четвертый матч без Лилларда и Янниса Адетокумбо.

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13 комментариев
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Этот сезон Бакс заканчивается по музыку из Ералаша
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походу это конец
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Камон Летсгоевич что-нибудь придумает (нет)
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Ну вот усё. Карачун тебе Церетели
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Попробуют в следующем сезоне, а там уже можно пробовать менять Яниса и в перестройку. Печально за Дейма, но надо было раньше из Портленда уходить.
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Кто угадает в какой команде в следующем году окажется Док.?
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Ответ Батя ивана
Все было предрешено, еще когда они Дока назначили. Вопрос - свалит ли Яннис этим лето или задержится все таки?
Меняем Дюранта или Била + пару запасных в лице Литтла и Янга, на Янниса.😁
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Ответ Вадим flanec
Меняем Дюранта или Била + пару запасных в лице Литтла и Янга, на Янниса.😁
Вижу, что давно в лиге работаете
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Ответ Батя ивана
Вижу, что давно в лиге работаете
Стараюсь)) а если без шуток, то если Яннис и взаправду решит сменить клуб, то Санз нужно любой ценой его обменять в Аризону.
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Ответ Вадим flanec
Стараюсь)) а если без шуток, то если Яннис и взаправду решит сменить клуб, то Санз нужно любой ценой его обменять в Аризону.
Если Яннис уходит - Бакс уходят в глубокую перестройку и собирают пики
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Ответ Батя ивана
Если Яннис уходит - Бакс уходят в глубокую перестройку и собирают пики
Разумно. А кто может столько пиков предложить, Джаз? Я, если начистоту, не в курсе у кого сколько пиков в загашнике. Помню Эйндж коллекционировал пики.
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