Дэмиан Лиллард, скорее всего, пропустит 4-й матч из-за растяжения ахиллова сухожилия

У Дэмиана Лилларда диагностировали растяжение ахиллова сухожилия.

Разыгрывающий « » носит ортопедический ботинок. Участие игрока в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Индианы» (1-2) находится под большим вопросом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В последние недели Лиллард играл с сильной болью и вновь усугубил травму в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу.

«Бакс» могут провести четвертый матч без и Янниса Адетокумбо.