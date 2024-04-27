Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – ЦСКА, «Уралмаш» встретится с «Зенитом»

Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Красноярский « » дома сыграет с московским ЦСКА, « » в Екатеринбурге встретится с санкт-петербургским « ».

лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

ведет в серии – 2-0

«Зенит» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.