Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – ЦСКА, «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с московским ЦСКА, «Уралмаш» в Екатеринбурге встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 27 апреля, 15.00, «Арена-Север»
ЦСКА ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.00, «ДИВС»
«Зенит» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.