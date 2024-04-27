Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – ЦСКА, «Уралмаш» встретится с «Зенитом»

Теги результаты ЦСКА Зенит Енисей Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с московским ЦСКА, «Уралмаш» в Екатеринбурге встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Енисей – ЦСКА
Дата проведения
27 апреля, 15.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-0

Уралмаш – Зенит
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «ДИВС»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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