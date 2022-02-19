Уикенд всех звезд НБА-2022. Сегодня состоятся конкурсы мастерства, трехочковых и бросков сверху

Сегодня, 20 февраля, в рамках Уикенда всех звезд НБА состоятся конкурсы мастерства, трехочковых бросков и данков.

Мероприятия начнутся в 4.00 по московскому времени.

Конкурс мастерства

Команда новичков: Скотти Барнс («Торонто»), Кэйд Каннингем («Детройт»), Джош Гидди («Оклахома»)

Команда «Кэвс»: Джарретт Аллен («Кливленд»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Эван Мобли («Кливленд»)

Команда Адетокумбо: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Алекс Адетокумбо («Рэпторс 905»), Танасис Адетокумбо («Милуоки»)

Конкурс трехочковых

Участники: Люк Кеннард («Клипперс»), Пэтти Миллс («Бруклин»), Фред Ванвлит («Торонто»), Трэй Янг («Атланта»), Зак Лавин («Чикаго»), Десмонд Бэйн («Мемфис»), Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

Конкурс по броскам сверху

Участники: Коул Энтони («Орландо»), Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт»), Оби Топпин («Нью-Йорк»), Джейлен Грин («Хьюстон»)

Накануне Команда Рика Бэрри победила в Турнире восходящих звезд, обыграв в финале Команду Айзейи Томаса.