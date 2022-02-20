Карл-Энтони Таунс – первый бигмен с 2012 года, победивший в конкурсе трехочковых

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал победителем конкурса трехочковых бросков, который прошел в рамках субботней конкурсной программы Уикенда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.
Таунс стал первым бигменом после Кевина Лава (2012), победившим в конкурсе трехочковых.
В финальном раунде Таунс набрал 29 баллов, обыграв защитников Люка Кеннарда и Трэя Янга (оба – 26). Центровой «Миннесоты» побил рекорд Девина Букера (28) по количеству баллов в финале, установленный четыре года назад в Лос-Анджелесе.
В конкурсе также участвовали Патрик Миллс («Бруклин»), Фред Ванвлит («Торонто»), Зак Лавин («Чикаго»), Десмонд Бэйн («Мемфис») и Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»).
Не время вымирать: центровые – снова самые важные люди в НБА