Наверх
Sports.ru NBA

    Карл-Энтони Таунс – первый бигмен с 2012 года, победивший в конкурсе трехочковых

    Теги Миннесота НБА видео Матч всех звезд НБА Патрик Миллс Си Джей Макколлум Зак Лавин Карл-Энтони Таунс Фред Ванвлит Люк Кеннард Трэй Янг Десмонд Бэйн Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стал победителем конкурса трехочковых бросков, который прошел в рамках субботней конкурсной программы Уикенда всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

    Таунс стал первым бигменом после Кевина Лава (2012), победившим в конкурсе трехочковых.

    В финальном раунде Таунс набрал 29 баллов, обыграв защитников Люка Кеннарда и Трэя Янга (оба – 26). Центровой «Миннесоты» побил рекорд Девина Букера (28) по количеству баллов в финале, установленный четыре года назад в Лос-Анджелесе.

    В конкурсе также участвовали Патрик Миллс («Бруклин»), Фред Ванвлит («Торонто»), Зак Лавин («Чикаго»), Десмонд Бэйн («Мемфис») и Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»).

    Не время вымирать: центровые – снова самые важные люди в НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные