Мусиала включил Карри, Джордана, Леброна, Дюрэнта и Шака в пятерку лучших игроков в истории НБА
Футболист Джамал Мусиала назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА.
– Кто входит в твою пятерку лучших игроков НБА всех времен?
– Разыгрывающий – Стеф. Да, не Мэджик. Я не видел матчей Мэджика, но команде нужен тот, кто умеет бросать, если она будет играть в нынешнюю эпоху.
Затем Джордан, Леброн. Если речь о топ-5, ты должен включить Джордана. Я ему доверяю, он выиграет для меня матч.
Хочу назвать и Кевина Дюрэнта, а также Шака.
Итак, в команде два потрясающих снайпера, центровой, который доминирует в «краске», Леброн и Джордан, – сказал полузащитник «Баварии» в разговоре с бывшим тяжелым форвардом «Оклахома-Сити» Сержем Ибакой.