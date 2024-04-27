Мусиала включил Карри, Джордана, Леброна, Дюрэнта и Шака в пятерку лучших игроков в истории НБА

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Футболист Джамал Мусиала назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА.

– Кто входит в твою пятерку лучших игроков НБА всех времен?

– Разыгрывающий – Стеф. Да, не Мэджик. Я не видел матчей Мэджика, но команде нужен тот, кто умеет бросать, если она будет играть в нынешнюю эпоху.

Затем Джордан, Леброн. Если речь о топ-5, ты должен включить Джордана. Я ему доверяю, он выиграет для меня матч.

Хочу назвать и Кевина Дюрэнта, а также Шака.

Итак, в команде два потрясающих снайпера, центровой, который доминирует в «краске», Леброн и Джордан, – сказал полузащитник «Баварии» в разговоре с бывшим тяжелым форвардом «Оклахома-Сити» Сержем Ибакой.

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1 комментарий
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Дюрант, как всегда, примазался к лучшим)
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