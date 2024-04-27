Никола Йокич – самый эффективный скорер в текущем плей-офф, Паскаль Сиакам – на втором месте

Кирк Голдсберри опубликовал пятерку самых эффективных скореров в плей-офф-2024.

лидирует по количеству набранных очков в среднем за бросок с игры. Показатель центрового « » – 1,4 очка.

Форвард «Индианы» занимает второе место – 1,26. В пятерку также входят Крис Миддлтон, (оба – 1,19) и (1,17).

В рейтинг попали только 23 игрока, которые совершили как минимум 50 бросков с игры.