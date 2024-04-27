Никола Йокич – самый эффективный скорер в текущем плей-офф, Паскаль Сиакам – на втором месте

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Крис Миддлтон Никола Йокич Паскаль Сиакам Баскетбол

Кирк Голдсберри опубликовал пятерку самых эффективных скореров в плей-офф-2024.

Никола Йокич лидирует по количеству набранных очков в среднем за бросок с игры. Показатель центрового «Денвера» – 1,4 очка.

Форвард «Индианы» Паскаль Сиакам занимает второе место – 1,26. В пятерку также входят Крис Миддлтон, Кайри Ирвинг (оба – 1,19) и Энтони Дэвис (1,17).

В рейтинг попали только 23 игрока, которые совершили как минимум 50 бросков с игры.

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4 комментария
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Пропасть просто между первым и вторым местом
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Дэвис эффективно скорит, а потом пропадает в 4 четверти
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