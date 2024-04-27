Никола Йокич – самый эффективный скорер в текущем плей-офф, Паскаль Сиакам – на втором месте
Кирк Голдсберри опубликовал пятерку самых эффективных скореров в плей-офф-2024.
Никола Йокич лидирует по количеству набранных очков в среднем за бросок с игры. Показатель центрового «Денвера» – 1,4 очка.
Форвард «Индианы» Паскаль Сиакам занимает второе место – 1,26. В пятерку также входят Крис Миддлтон, Кайри Ирвинг (оба – 1,19) и Энтони Дэвис (1,17).
В рейтинг попали только 23 игрока, которые совершили как минимум 50 бросков с игры.