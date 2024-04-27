НБА. Плей-офф. «Майами» – «Бостон», «Лейкерс» против «Денвера» и другие матчи

Теги результаты Бостон Кливленд Денвер Лейкерс Майами Новый Орлеан Орландо НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

В 20:00 по мск начнут играть «Орландо» и «Кливленд», в 22:30 – «Новый Орлеан» и «Оклахома».

«Майами» попытается снова удивить лучшую команду регулярки «Бостон», «Лейкерс» попробуют спасти сезон в четвертой встрече серии с «Денвером» при 0-3.

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Третьи и четвертые матчи

Орландо – Кливленд
Дата проведения
27 апреля, 20.00, «Amway Center»
Онлайн матча

«Кливленд» ведет в серии – 2-1

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
27 апреля, 22.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

«Оклахома» ведет в серии – 2-0

Майами – Бостон
Дата проведения
28 апреля, 01.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1 

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
28 апреля, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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Хэма уже можно поздравлять с последним матчем на посту тренера ЛАЛ или еще рано? На этот раз интересно, легендарной организации из Лос-Анджелеса, за которую честь играть, хватит базовой этики сообщить ему об этом лично или он в стиле Фогеля узнает об этом от журналистов в интервью после матча.
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Подготовка к Олимпийским играм кажется начнется раньше 🙄 главное, это участие…
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