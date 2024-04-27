НБА. Плей-офф. «Майами» – «Бостон», «Лейкерс» против «Денвера» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.
В 20:00 по мск начнут играть «Орландо» и «Кливленд», в 22:30 – «Новый Орлеан» и «Оклахома».
«Майами» попытается снова удивить лучшую команду регулярки «Бостон», «Лейкерс» попробуют спасти сезон в четвертой встрече серии с «Денвером» при 0-3.
НБА
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Третьи и четвертые матчи
- Дата проведения
- 27 апреля, 20.00, «Amway Center»
«Кливленд» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.30, «Smoothie King Center»
«Оклахома» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 28 апреля, 01.00, «FTX Arena»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 28 апреля, 03.30, «Crypto.com Arena»
«Денвер» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.