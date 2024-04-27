НБА. Плей-офф. «Майами» – «Бостон», «Лейкерс» против «Денвера» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

В 20:00 по мск начнут играть « » и «Кливленд», в 22:30 – « » и «Оклахома».

« » попытается снова удивить лучшую команду регулярки « », « » попробуют спасти сезон в четвертой встрече серии с «Денвером» при 0-3.

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Третьи и четвертые матчи

«Кливленд» ведет в серии – 2-1

«Оклахома» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

«Денвер» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.