Франц Вагнер набрал 34 очка и сделал 13 подборов. «Мэджик» сравнял счет в серии с «Кавальерс»

«Орландо» одержал уверенную победу над «Кливлендом» в 4-м матче – 112:89.

стал лучшим игроком встречи в составе победителей, набрав 34 очка и сделав 13 подборов.

Форвард реализовал 13 из 17 с игры (2 из 3 из-за дуги) и 6 из 7 с линии, а также сделал 4 передачи и 1 блок-шот, не совершив ни одной потери.

В составе «Кавальерс» отличился Джарретт Аллен – 21 очко (8 из 11 с игры) и 9 подборов. Донован Митчелл набрал 18 очков, реализовав 5 из 14 с игры, сделал 6 передач и 6 потерь.

« » сравнял счет в серии первого раунда плей-офф против « » – 2-2.