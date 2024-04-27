Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс способен выиграть еще один чемпионат, но не с этой командой»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин считает, что Леброн Джеймс способен выиграть еще один чемпионат.

«Сможет ли Леброн Джеймс когда-нибудь снова выиграть чемпионат? С нынешней командой «Лейкерс», не думаю. Это будет тяжело.

Способен ли Леброн Джеймс выигрывать чемпионат на том уровне, на котором он сейчас играет? Безусловно, но кое-что необходимо перестроить. С нынешней командой это невозможно. Но думаю, что Леброн способен выиграть еще один чемпионат», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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3 комментария
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