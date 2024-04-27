Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс способен выиграть еще один чемпионат, но не с этой командой»

Дрэймонд Грин считает, что Леброн Джеймс способен выиграть еще один чемпионат.

«Сможет ли Леброн Джеймс когда-нибудь снова выиграть чемпионат? С нынешней командой « », не думаю. Это будет тяжело.

Способен ли выигрывать чемпионат на том уровне, на котором он сейчас играет? Безусловно, но кое-что необходимо перестроить. С нынешней командой это невозможно. Но думаю, что Леброн способен выиграть еще один чемпионат», – сказал форвард « ».