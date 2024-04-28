Макс Струс не позволил Коулу Энтони забить сверху и получил неспортивный фол
Макс Струс грубо сфолил на Коуле Энтони во время 4-го матча «Мэджик» – «Кавс».
В середине четвертой четверти защитник «Орландо» Коул Энтони убежал в быстрый отрыв и хотел забить сверху через форварда «Кливленда» Макса Струса. Струс поймал соперника в воздухе двумя руками и не позволил исполнить данк.
Судьи решили выписать Струсу неспортивный фол 1-й степени.
«Орландо» выиграл на своей площадке и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф (112:89, 2-2).