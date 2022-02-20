Дуэйн Уэйд оценил конкурс данков этого года на 6 баллов

Трехкратный чемпион НБА, легенда «Майами» Дуэйн Уэйд не впечатлился конкурсом данков в этом году, оценив его на 6 баллов из 10.
Победителем конкурса стал форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин, обавший в финальном раунде Хуана Тоскано-Андерсона («Голден Стэйт»). В первом раунде выбыли Джейлен Грин («Хьюстон») и Коул Энтони («Орландо»).
Ни один данк в этом году не получил от судей максимальную оценку – 50 баллов.
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D-WADE 💀 pic.twitter.com/9Dx7BDn2yU— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2022