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    Дуэйн Уэйд оценил конкурс данков этого года на 6 баллов

    Теги Дуэйн Уэйд НБА Матч всех звезд НБА Хуан Тоскано-Андерсон Оби Топпин Коул Энтони Джейлен Грин Баскетбол

    Трехкратный чемпион НБА, легенда «Майами» Дуэйн Уэйд не впечатлился конкурсом данков в этом году, оценив его на 6 баллов из 10.

    Победителем конкурса стал форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин, обавший в финальном раунде Хуана Тоскано-Андерсона («Голден Стэйт»). В первом раунде выбыли Джейлен Грин («Хьюстон») и Коул Энтони («Орландо»).

    Ни один данк в этом году не получил от судей максимальную оценку – 50 баллов.

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