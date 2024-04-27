Чарльз Оукли о Джоэле Эмбииде: «Я бы, наверное, ударил его»

Чарльз Оукли раскритиковал Джоэла Эмбиида за выходку в 3-м матче с «Никс».

«Я бы, наверное, ударил его.

Нельзя позволять ему угрожать. Если бы он сделал что-то подобное в мои времена, ему бы это не сошло с рук. знал, что ему сойдет с рук. Они выбирают только таких соперников, которых, как они думают, они смогут победить», – сказал легендарный форвард « ».

Центровой «Сиксерс» получил технический фол во время третьего матча серии плей-офф против «Никс» после того, как схватил за ногу, находясь на полу.

Во время потасовки Эмбиид произнес в сторону и О Джи Ануноби фразу: «И что вы будете делать?»