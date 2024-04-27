Чарльз Оукли о Джоэле Эмбииде: «Я бы, наверное, ударил его»
Чарльз Оукли раскритиковал Джоэла Эмбиида за выходку в 3-м матче с «Никс».
«Я бы, наверное, ударил его.
Нельзя позволять ему угрожать. Если бы он сделал что-то подобное в мои времена, ему бы это не сошло с рук. Дэвид Робинсон знал, что ему сойдет с рук. Они выбирают только таких соперников, которых, как они думают, они смогут победить», – сказал легендарный форвард «Нью-Йорка».
Центровой «Сиксерс» Эмбиид получил технический фол во время третьего матча серии плей-офф против «Никс» после того, как схватил Митчелла Робинсона за ногу, находясь на полу.
Во время потасовки Эмбиид произнес в сторону Донте Дивинченцо и О Джи Ануноби фразу: «И что вы будете делать?»