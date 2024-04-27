Чарльз Оукли о Джоэле Эмбииде: «Я бы, наверное, ударил его»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Чарльз Оукли Дэвид Робинсон НБА плей-офф Джоэл Эмбиид О Джи Ануноби Донте Дивинченцо Митчелл Робинсон Баскетбол

Чарльз Оукли раскритиковал Джоэла Эмбиида за выходку в 3-м матче с «Никс».

«Я бы, наверное, ударил его.

Нельзя позволять ему угрожать. Если бы он сделал что-то подобное в мои времена, ему бы это не сошло с рук. Дэвид Робинсон знал, что ему сойдет с рук. Они выбирают только таких соперников, которых, как они думают, они смогут победить», – сказал легендарный форвард «Нью-Йорка».

Центровой «Сиксерс» Эмбиид получил технический фол во время третьего матча серии плей-офф против «Никс» после того, как схватил Митчелла Робинсона за ногу, находясь на полу.

Во время потасовки Эмбиид произнес в сторону Донте Дивинченцо и О Джи Ануноби фразу: «И что вы будете делать?»

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6 комментариев
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Причем здесь Давид Робинсон?
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В том-то и дело, что сейчас, когда лига строго наказывает даже за попытку начать драку, Эмбиид может себя чувствовать в безопасности и делать и говорить гадости, не опасаясь, что ему прилетит по репе от тафгая соперников. От этого его поведение выглядит ещё более мерзко.
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Ответ кандид
В том-то и дело, что сейчас, когда лига строго наказывает даже за попытку начать драку, Эмбиид может себя чувствовать в безопасности и делать и говорить гадости, не опасаясь, что ему прилетит по репе от тафгая соперников. От этого его поведение выглядит ещё более мерзко.
Бил, бью и буду бить. © Грин
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Ответ кандид
В том-то и дело, что сейчас, когда лига строго наказывает даже за попытку начать драку, Эмбиид может себя чувствовать в безопасности и делать и говорить гадости, не опасаясь, что ему прилетит по репе от тафгая соперников. От этого его поведение выглядит ещё более мерзко.
Так Эмбииду бы тоже дискву выписали, ведь он бы не стоял ровно и ловил подачи лицом. Я бы задумался на месте Тибодо
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