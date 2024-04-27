Йовица Арсич после поражения от ЦСКА: «Сегодня победила более сильная команда»

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от ЦСКА в 3-м матче.

«Это была интересная игра, но она была бы интереснее, если бы мы ее выиграли, переведя серию в четвертый матч, и организовав очередной солд-аут, подарив нашим болельщикам еще один праздник баскетбола.

Должен признать, что сегодня победила более сильная команда. ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах, принимали правильные решения. Это позволило им добиться положительного результата сегодня и в серии. У нас был момент в четвертой четверти, когда мы подтянулись по счету на 4 очка, но приняли ряд неправильных решений, поспешив в атаке, что позволило ЦСКА восстановить преимущество и завершить игру победой.

В этом сезоне у нас было много хороших игр и невероятных результатов. Но для меня главным достижением и главной победой сезона является то, что уже несколько матчей подряд, всю концовку сезона, трибуны «Арены.Север» полны болельщиков, за что я очень благодарен им. Надеюсь, что в начале следующего сезона мы встретимся в том же составе», – сказал главный тренер « ».

выиграл у «Енисея» в третьем матче (89:82, 3-0) и вышел в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.