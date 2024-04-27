Йовица Арсич после поражения от ЦСКА: «Сегодня победила более сильная команда»

Теги ЦСКА Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от ЦСКА в 3-м матче.

«Это была интересная игра, но она была бы интереснее, если бы мы ее выиграли, переведя серию в четвертый матч, и организовав очередной солд-аут, подарив нашим болельщикам еще один праздник баскетбола.

Должен признать, что сегодня победила более сильная команда. ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах, принимали правильные решения. Это позволило им добиться положительного результата сегодня и в серии. У нас был момент в четвертой четверти, когда мы подтянулись по счету на 4 очка, но приняли ряд неправильных решений, поспешив в атаке, что позволило ЦСКА восстановить преимущество и завершить игру победой.

В этом сезоне у нас было много хороших игр и невероятных результатов. Но для меня главным достижением и главной победой сезона является то, что уже несколько матчей подряд, всю концовку сезона, трибуны «Арены.Север» полны болельщиков, за что я очень благодарен им. Надеюсь, что в начале следующего сезона мы встретимся в том же составе», – сказал главный тренер «Енисея».

 ЦСКА выиграл у «Енисея» в третьем матче (89:82, 3-0) и вышел в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий