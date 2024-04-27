Виталий Фридзон об отстранении россиян: «Это несправедливо. Политика и спорт не должны касаться друг друга»

Виталий Фридзон отреагировал на решение ФИБА продлить отстранение россиян.

«Давайте быть честными, это было ожидаемо. Я думал, что нас могут вернуть как-то под нейтральным флагом. Это очень плохо для молодых ребят. Но, надеюсь, мы вернемся, и наши молодые ребята будут играть за сборную.

Политика и спорт не должны касаться друг друга. Это мое мнение. Я считаю, что это несправедливо, надо что-то с этим делать. Но пока не получается», — сказал атакующий защитник «Автодора».

продлила отстранение российских и белорусских команд до декабря 2024 года.