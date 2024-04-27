Каспер Уэйр набрал 22 очка и сделал 8 передач в 3-м матче против «Енисея». ЦСКА – первый полуфиналист

Теги ЦСКА Баскетбол - видео Енисей Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

ЦСКА обыграл «Енисей» в 3-м матче (89:82) и вышел в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.

Разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр стал лучшим игроком встречи, набрав 22 очка и сделав 8 передач при 8 из 10 с игры (6 из 8 из-за дуги).

Уэйр провел второй матч после длительного отсутствия из-за травмы.

ЦСКА стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша плей-офф Лиги ВТБ. Соперником армейцев станет победитель пары «Зенит» – «Уралмаш» (2-1).

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